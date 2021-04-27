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Boğmaya çalışıp evini ateşe verdi! Gaspçı kadın öğretmen çıktı

’da 71 yaşındaki komşusunu eşarpla boğmaya çalışıp, yaktıktan sonra kolundaki bilezikleri gasp etme şüphesiyle tutuklanan kreş öğretmeni .’nın ifadesi ortaya çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen  Gözde A., "Mağdurla daha önce küçük bir husumetimiz olmuştur. Damadı ile adımı çıkarmışlar. Bundan dolayı benden ve ailemden özür dilediler. Bu olay bu şekilde kapandı." dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.04.2021 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021
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Boğmaya çalışıp evini ateşe verdi! Gaspçı kadın öğretmen çıktı

'da 71 yaşındaki komşusu .'yi eşarpla boğmaya çalışıp, yaktıktan sonra kolundaki bilezikleri gasp eden şüpheli kreş öğretmeni . 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderilmişti. Şüpheli Gözde A.'nın 6. Sulh Ceza Hakimliğinde verdiği ifadesi ortaya çıktı.



"DAMADI İLE ADIMI ÇIKARMIŞLAR"
Şüpheli Öğretmen Gözde A.'nın nöbetçi hakimlikte verdiği ifadesinde, "Atılı suçu kabul etmem mümkün değildir. Yapmadığım bir şeyle ilgili ne diyebilirim. Mağdurla daha önce küçük bir husumetimiz olmuştur. Damadı ile adımı çıkarmışlar. Bundan dolayı benden ve ailemden özür dilediler. Bu olay bu şekilde kapandı. Olay günü evimde annem, babam, kardeşim ve yeğenim ile birlikteydim.

Biz ikinci katta oturuyoruz. Mağdurun bulunduğu daire ise dördüncü kattadır. Bir takım psikolojik problemlerim nedeniyle psikoloğa gittiğim doğrudur. İlaç kullanıyorum ancak ağır bir rahatsızlığım yok. Mağdurun neden benim adımı vermiş olduğunu anlamış değilim. Serbest bırakılmak istiyorum" yer aldı.

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