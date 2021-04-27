Boğmaya çalışıp evini ateşe verdi! Gaspçı kadın öğretmen çıktı





"DAMADI İLE ADIMI ÇIKARMIŞLAR"

Şüpheli Öğretmen Gözde A.'nın nöbetçi hakimlikte verdiği ifadesinde, "Atılı suçu kabul etmem mümkün değildir. Yapmadığım bir şeyle ilgili ne diyebilirim. Mağdurla daha önce küçük bir husumetimiz olmuştur. Damadı ile adımı çıkarmışlar. Bundan dolayı benden ve ailemden özür dilediler. Bu olay bu şekilde kapandı. Olay günü evimde annem, babam, kardeşim ve yeğenim ile birlikteydim.