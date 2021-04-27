Son dakika: İstanbul Bağcılar'da binanın çatısında yangın! Alevlerin içinde mahsur kalan bir kişi yere atladı
Son dakika haberine göre İstanbul Bağcılar'da 6 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Çatı alev alev yanarken, alevlerin içinde mahsur kalan bir kişi, mahalle sakinlerinin açtığı battaniyeye atladı. Alevlerden kaçan kişinin çatıdan atlama anları kameralara yansıdı.
YAŞAM DHA
Bağcılar, Kirazlı Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatısında saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çatıdaki yangında bir kişi alevlerin arasında mahsur kaldı.
Çatıdaki kişi sarkılarak kendini yere bıraktı. Adamı aşağıdakiler tutmaya çalıştı.
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