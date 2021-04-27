27 Nisan 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: İstanbul Bağcılar'da binanın çatısında yangın! Alevlerin içinde mahsur kalan bir kişi yere atladı

Son dakika: İstanbul Bağcılar'da binanın çatısında yangın! Alevlerin içinde mahsur kalan bir kişi yere atladı

Son dakika haberine göre 'da 6 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Çatı alev alev yanarken, alevlerin içinde mahsur kalan bir kişi, mahalle sakinlerinin açtığı battaniyeye atladı. Alevlerden kaçan kişinin çatıdan atlama anları kameralara yansıdı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 27.04.2021 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021
ABONE OL
Son dakika: İstanbul Bağcılar'da binanın çatısında yangın! Alevlerin içinde mahsur kalan bir kişi yere atladı

, 'nde bulunan 6 katlı binanın çatısında saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çatıdaki yangında bir kişi alevlerin arasında mahsur kaldı.

Çatıdaki kişi sarkılarak kendini yere bıraktı. Adamı aşağıdakiler tutmaya çalıştı.

Yaralandığı belirtilen kişi hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA