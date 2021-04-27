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Son dakika | Hamile öğretmen koronavirüse yenildi! 7 aylık bebeği kurtarıldı

'da yaşayan ve 7 aylık hamile olan Tuğba Bekel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirirken, bebeği sezaryen ile alınarak kuvöze konuldu.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 27.04.2021
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Son dakika | Hamile öğretmen koronavirüse yenildi! 7 aylık bebeği kurtarıldı

Çankırı'da özel bir okulda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yapan 28 yaşındaki Tuğba Bekel, bir süre önce koronavirüse yakalandı.

Tedavi altına alınan 7 aylık hamile öğretmen, durumunun ağırlaşması sonucu Ankara'ya sevk edildi.

Genç öğretmenin durumunun daha da kötüye gitmesi üzerine bebeği sezaryenle alınarak kuvöze konuldu.

Koronavirüs nedeniyle hayatına kaybeden Tuğba Bekel, Çankırı'da toprağa verildi.

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