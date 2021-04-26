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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 4.0'lık deprem (2021 AFAD SON DAKİKA DEPREMLER)

AFAD’dan yapılan açıklamasına göre, ’ın Kuşadası ilçesinde 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Korkutan deprem saat 22:21’de oluştu. Depremin derinliği 7,78 km olarak ölçüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.04.2021 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 4.0'lık deprem 2021 AFAD SON DAKİKA DEPREMLER

AFAD'dan yapılan açıklamasına göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Korkutan deprem saat 22:21'de oluştu. Depremin derinliği 7,78 km olarak ölçüldü.

MAYDANA GELEN DEPREMİN HARTİTASI

2021 AFAD SON DEPREMLER

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