Antalya'da korona partisi! Kuralları yok saydılar
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan Antalyalı gençler, bir diskoda pademi kurallarını yok saydı. Ne maske takan ne de sosyal mesafe kuralı tanıyan gençler bir de o anlarını sosyal medyadan paylaştı.
YAŞAM İHA
Olay, Muratpaşa ilçesi sınırları içindeki bir diskoda yaşandı. Pandemi dolayısı ile uygulanan 3 günlük sokağa çıkma yasağına uymayan gençler, diskoda gece saatlerinde bir araya geldi.
Çalınan müzik eşliğinde doyasıya eğlenen gençlerin ne maske taktıkları ne de sosyal mesafe kuralına uydukları gözlendi.
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