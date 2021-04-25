25 Nisan 2021, Pazar
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Antalya'da korona partisi! Kuralları yok saydılar

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan Antalyalı gençler, bir diskoda pademi kurallarını yok saydı. Ne maske takan ne de sosyal mesafe kuralı tanıyan gençler bir de o anlarını sosyal medyadan paylaştı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 25.04.2021
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Antalya'da korona partisi! Kuralları yok saydılar

Olay, ilçesi sınırları içindeki bir diskoda yaşandı. Pandemi dolayısı ile uygulanan 3 günlük sokağa çıkma yasağına uymayan gençler, diskoda gece saatlerinde bir araya geldi.

Çalınan müzik eşliğinde doyasıya eğlenen gençlerin ne maske taktıkları ne de sosyal mesafe kuralına uydukları gözlendi.

Yasakları çiğnedikleriyle kalmayıp bir de eğlence anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan gençler, büyük tepki çekti.

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