Ekiplerin yoğun çalışması meyvesini verdi: Van'da kaybolan minik Şeyma bulundu!

AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, olayla ilgili yaptığı açıklamada, saat 17.00 civarı ihbar üzerine harekete geçtiklerini söyledi. Olay yerine vardıklarında Muradiye ve Çaldıran jandarma ekiplerinin arama başlattıklarını, çalışmaya dahil olduklarını belirten Körpeş, "Arama çalışmalarına Muradiye Kaymakamımız Erkan Savar ve STK'lerin arama kurtarma ekipleri de destek verdi. Yaklaşık 5 saat süren arama sonucu minik kızımızı evinden yaklaşık 3 kilometre uzakta bulduk. Minik kızımızın sağlık durumu iyi" dedi.

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