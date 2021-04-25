25 Nisan hava durumu! Meteorolojiden son dakika hava durumu açıklaması! Suriye üzerinden geliyor çamur yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Trakya'nın güney, Marmara'nın güney ve batısının, Ege Bölgesi'nin, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin, Batı Karadeniz Bölümü'nün, Orta Karadeniz'in doğusu ile Doğu Karadeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Güney ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Ülkemizin genellikle batısında kuzey ve kuzeydoğulu, doğusunda güney ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ile Kuzey Ege'nin kuzeyinde kuzeyli yönlerden kısa süreli kuvvetli(40-60 km/sa); Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ve İç Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.