24 Nisan 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Çapa makinesine ayaklarını kaptırdı

Çapa makinesine ayaklarını kaptırdı

'nın ilçesinde, bahçede eşine yardım etmek isterken ayaklarını çapa makinesine kaptıran kadın yaralandı. Yaralı kadın helikopter ambulans ile Konya'ya sevk edildi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 24.04.2021 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021
ABONE OL
Çapa makinesine ayaklarını kaptırdı

Olay, ilçeye bağlı Bayavşar Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, evinin bahçesinde çapa motoruyla çalışan eşi M.K.'ye yardım eden A.K. (51), motorun önündeki taşları kaldırmak isterken eteği ile birlikte ayaklarını da makineye kaptırdı.

İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler çapa makinesinin aksamını keserek yaralı kadını makineden ayırarak kurtardı.

Ambulansa alınan yaralı kadın, Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından hava ambulansı ile Konya'ya sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilen kadının ayak ve vücudunda kırıklar bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çapa makinesine ayaklarını kaptırdı ÇAPA MAKİNESİNE AYAKLARINI KAPTIRDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA