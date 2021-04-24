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Son dakika: 7 aylık hamile Bilge öğretmen koronavirüsten öldü

Son dakika haberine göre 'da yaşayan, Ordulu öğretmen Karabulut (39), karnındaki 7 aylık bebeği ile 1 saat arayla koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 24.04.2021
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Son dakika: 7 aylık hamile Bilge öğretmen koronavirüsten öldü

Ordu'nun Mesudiye ilçesi nüfusuna kayıtlı, 2 çocuk annesi, İngilizce öğretmeni Bilge Karabulut, bir süre önce koronavirüse yakalandı. İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki karantinaya alındığı evinde tedavi görürken, sağlık durumu ağırlaşan Karabulut, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

7 aylık hamile olan Karabulut, yaklaşık 15 gün hastanede tedavi gördü. Yoğun bakım servisindeki tedavisi sırasında önce karnındaki bebeğini kaybeden Karabulut, 1 saat sonra doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bilge Karabulut ve bebeği, Üsküdar'da toprağa verildi.


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