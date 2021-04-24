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İstanbul'da 2 katlı ahşap bina alev alev yandı

'de, 2 katlı ahşap alev alev yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken bina kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 24.04.2021
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İstanbul'da 2 katlı ahşap bina alev alev yandı

, Bucaklı Mahallesi'nde bulunan 2 katlı ahşap binada gece saat 01.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine Şile, ve grubuna ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, bina tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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