İzmir'de kumar oynamak için brandadan çadır yapmışlar
İzmir'in Bornova ve Kınık ilçelerinde yapılan baskınlarda, 24 kişiye 'kumar oynamak', 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek' ve 'kapalı alanda sigara içmek' suçlarından 195 bin 620 TL ceza kesildi. Kınık'ta, kısıtlamaya rağmen kumar oynayabilmek için boş arazi üzerine brandadan yapılan çadır ise dikkat çekti.
YAŞAM DHA
Bornova'daki kahve ile Kınık'ta boş arazi üzerine kurulan brandadan çadıra baskın düzenleyen ekipler, 24 kişiyi yakaladı.
Bu kişilere 'kumar oynamak', 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek' ve 'kapalı alanda sigara içmek' suçlarından toplam 195 bin 620 TL ceza uygulandı.
Ayrıca 4 kişi hakkında da 'kumar oynatmaya yer ve imkan sağlamak' suçundan işlem yaptı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kısa çalışma süresi uzatılmıştı! Bu süreçte yıllık izin hakkı ne olacak? Ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneği alanlar...
- Mostafa Mohammed gelişmesi! Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İlk 11'ler belli oldu mu?
- Hükümetten bayram ikramiyesi müjdesi! 2021 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İkramiye zammı...
- Bankalar yarışa girdi! SSK Bağ-Kur emeklilerine müjde! En yüksek promosyon veren banka hangisi? İşte o liste...
- Anadolu Üniversitesi'nden son dakika açıklaması: AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 AÖF vize sınavı sonuçları...
- Son dakika: 26 Nisan'da tam kapanma mı geliyor? 3 hafta boyunca tam kapanma olacak mı? Sokağa çıkma yasağı...
- ŞOK'tan araç sahiplerine sürpriz! Otomobil ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar! İşte 24 Nisan ŞOK aktüel kataloğu...
- Bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? 24 Nisan nöbetçi eczaneler listesi | İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...
- Kafeler ne zaman açılacak? Mekanlar 1 Mayıs'ta yeniden açılacak mı? Ramazan ayı detayı...
- Kurtlar Vadisi için flaş adımlar... Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Herkes suspus oldu...
- EDHO'dan flaş atak! Herkes bekliyordu yönetmeni açıkladı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranlarına müjde...
- İkinci el arabada flaş adım! Ve karar sonunda duyuruldu! Alım-satım yaparken bu tuzağa dikkat...