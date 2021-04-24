24 Nisan 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Konya'da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 ağır yaralı

Konya'da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 ağır yaralı

ilçesinde akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’nde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, motosiklette bulunan uyruklu 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 24.04.2021 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021
ABONE OL
Konya'da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 ağır yaralı

., yönetimindeki hafif ticari araca uyruklu 4 kişilik ailenin bulunduğu motosiklet çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle motosikletteki aile yola savruldu.

Kazada motosiklette bulunan ve soy isimleri belirlenemeyen ailenin 2 yaşındaki kızı Eriç olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan baba (26) ile kızı (4) doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Vücudunda kırıklar bulunan anne ise Ambulansla 'ne sevk edildi.

Polis kaza sonrası soruşturma başlatırken, hafif ticari araç sürücüsü Dede K., gözaltına alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA