Bursa engelli kardeşini bıçaklayıp başında sigara içti
Merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde gece saatlerinde bir kişi, bedensel engelli kardeşini önce darp edip sonra bıçakla yaralarken, yaraladığı kardeşinin başında hiç bir şey olmamış gibi sigara yaktı.
YAŞAM İHA
Tartışmanın büyümesi üzerine Fikret U., Kardeşi Mesut U.'yu önce darp etti.
Daha sonra kolundan ve sırtından bıçakla yaraladı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mesut U.'yu ambulansa taşıdı.
Bu sırada evden çıkan şüpheli Fikret U., kardeşinin bulunduğu ambulansın yanına gelerek hiç bir şey olmamış gibi sigara yaktı.
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