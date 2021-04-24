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Bursa engelli kardeşini bıçaklayıp başında sigara içti

ilçesi Fatih Mahallesi'nde gece saatlerinde bir kişi, bedensel engelli kardeşini önce darp edip sonra bıçakla yaralarken, yaraladığı kardeşinin başında hiç bir şey olmamış gibi sigara yaktı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 24.04.2021 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021
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Bursa engelli kardeşini bıçaklayıp başında sigara içti

İddiaya göre birlikte yaşayan . (53) ile bedensel engelli kardeşi . (42), evde gürültü meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Fikret U., Kardeşi Mesut U.'yu önce darp etti.

Daha sonra kolundan ve sırtından bıçakla yaraladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mesut U.'yu ambulansa taşıdı.

Bu sırada evden çıkan şüpheli Fikret U., kardeşinin bulunduğu ambulansın yanına gelerek hiç bir şey olmamış gibi sigara yaktı.

Bu anlar kameralara yansırken görenleri şaşırttı. Gözaltına alınan Fikret U., İfadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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