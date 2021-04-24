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Son dakika: Aydın'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberleri... 'ın açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Kuşadası'nın yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.04.2021
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Son dakika: Aydın'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 01.53'te merkez üssü Kuşadası Körfezi olan Aydın'nın Kuşadası ilçesine 4.64 km kilometre açığında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 8.84 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Kuşadası'nın yanı sıra çevre ilçelerden de hafif şekilde hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.

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