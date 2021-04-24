Adana'da babası ve abisini katletmişti! Nedenini 'uyuşturucu' olarak söyledi
Adana’da önceki gün saat 21.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi 4199 Sokak'ta babası Halil Keser (75) ile ağabeyi Ufuk Keser'i (46) bıçaklayarak öldüren Ferhat Keser’in (39) olayı uyuşturucu kullanma tartışması nedeniyle gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
Bir süre önce cezaevinden çıkan Ferhat Keser ile babası Halil Keser ve annesi arasında tartışma çıktı.
Eve gelen Ferhat Keser'in ağabeyi Ufuk Keser de tartışmaya dahil oldu.
Tartışma sırasında Ferhat Keser, mutfaktan aldığı bıçakla babası ve ağabeyini defalarca bıçakladı.
Keser, elinde bıçak evden çıkıp, kaçmaya çalışırken devriye gezen polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.
'UYUŞTURUCUYU BIRAK, BİZİ BİTİRDİN'
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmayla cinayetin nedeni ortaya çıktı.
Ferhat Keser'in olay günü eve gelerek uyuşturucu madde kullanmaya hazırlandığı, ailesinin kendisini 'Uyuşturucuyu bırak, bizi bitirdin' diye uyarması üzerine çıkan tartışmada babası ve ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü tespit edildi.
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