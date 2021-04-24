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Adana'da babası ve abisini katletmişti! Nedenini 'uyuşturucu' olarak söyledi

’da önceki gün saat 21.30 sıralarında merkez ilçesi Mahallesi 4199 Sokak'ta babası (75) ile ağabeyi 'i (46) bıçaklayarak öldüren ’in (39) olayı uyuşturucu kullanma tartışması nedeniyle gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 24.04.2021 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021
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Adana'da babası ve abisini katletmişti! Nedenini 'uyuşturucu' olarak söyledi

Bir süre önce cezaevinden çıkan ile babası ve annesi arasında tartışma çıktı.

Eve gelen Ferhat Keser'in ağabeyi de tartışmaya dahil oldu.

Tartışma sırasında Ferhat Keser, mutfaktan aldığı bıçakla babası ve ağabeyini defalarca bıçakladı.

Keser, elinde bıçak evden çıkıp, kaçmaya çalışırken devriye gezen polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.



İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Halil Keser'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Aşırı kan kaybeden oğlu Ufuk Keser de kaldırıldığı Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Cenazeler, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

'UYUŞTURUCUYU BIRAK, BİZİ BİTİRDİN'

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmayla cinayetin nedeni ortaya çıktı.

Ferhat Keser'in olay günü eve gelerek uyuşturucu madde kullanmaya hazırlandığı, ailesinin kendisini 'Uyuşturucuyu bırak, bizi bitirdin' diye uyarması üzerine çıkan tartışmada babası ve ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü tespit edildi.



Ferhat Keser, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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