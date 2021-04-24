Adana'da babası ve abisini katletmişti! Nedenini 'uyuşturucu' olarak söyledi





İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Halil Keser'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Aşırı kan kaybeden oğlu Ufuk Keser de kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.