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Zonguldak’ta salep soğanıyla yakalanan 3 kişiye 724 bin lira ceza

’ta koruma altında olan ve toplanması yasak olan endemik bir bitki türü olan salep soğanıyla yakalanan 3 kişiye toplam 724 bin lira ceza kesildi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 23.04.2021 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021
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Zonguldak’ta salep soğanıyla yakalanan 3 kişiye 724 bin lira ceza

'ın ilçesinde salep soğanı toplayan kişiler jandarma tarafından yakalandı.



İlçenin Yakademirciler köyünde kolluk devriyeleri durumundan şüphelendiği 3 kişiyi takibe aldı.



Yapılan kontrollerde Y.S (41), M.Ç.(64) ve M.Ç.(54)'nin endemik bitki türü olan salep soğanı topladıkları ortaya çıktı.



tarafından 'nun 9.Maddesi gereğince cezai işlem uygulandı.

Her birine 241 bin 424 lira olmak üzere toplam 724 bin 272 lira ceza kesildi.

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