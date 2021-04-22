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Kahramanmaraş'ta dilencinin iç çamaşırında bin 700 lira çıktı

'ta polis ekiplerinin yaptığı çalışmada yakalanan dilencilerden 69 yaşındaki .'nın üzerinde yapılan aramada iç çamaşırından 1700 TL para çıktı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 22.04.2021
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Kahramanmaraş'ta dilencinin iç çamaşırında bin 700 lira çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ramazanda artan, insanların dini duygularını istismar eden dilencilere yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerin cadde ve sokaklarda yaptığı çalışmada son 3 günde 16 dilenci yakalandı.

Yakalanan dilenciler arasında .'nın üzerinde yapılan arama çalışmasında iç çamaşırına sakladığı kesede 1700 TL, cebinde 88 TL ele geçirildi.

Üzerlerinden çıkan paralara el konulan dilencilere idari ceza uygulandı.

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