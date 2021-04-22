Bu tuzağa düşmeyin! 'Evde ek iş' dolandırıcılığı

7 LİRALIK KARGO ÜCRETİ

Daha sonra bu ilanlara başvuran vatandaşlarla irtibata geçen kişiler onlara paketleme yapacakları ürünleri göndereceklerini ancak bunun için kendilerine bir kargo ücreti ödemelerini talep ediyor. İş isteyen vatandaşlara hesap numarası gönderen dolandırıcılar karşı taraftan her iş için 7 lira talep ediyor. Kazancın ise yapılacak işe göre değişeceği belirtiliyor.

Hürriyet'in haberine göre, vatandaşlar kargo ücretlerini ödedikten sonra bir daha geri dönüş alamıyor.