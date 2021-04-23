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Yılda sadece 15 gün açan ‘ağlayan gelin’ çiçeğini koparmanın cezası 80 bin TL

'ta halk arasında ‘ağlayan gelin’ olarak bilinen ters laleler, deniz seviyesinden 1800 rakımlı dağlık alanlarda kendini göstermeye başladı. Yılda 15 gün açan nesli tehlike altında olan ters lalelerin, bir tanesini koparan kişiye 80 bin 465 TL idari para cezası kesileceğini belirtti.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 23.04.2021 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021
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Yılda sadece 15 gün açan ‘ağlayan gelin’ çiçeğini koparmanın cezası 80 bin TL

Koruma altında olan ters laleler, özellikle yüksek rakımlarda boy göstermeye başladı.

Zor ve çetin geçen kış mevsiminin sona erdiğinin habercisi olarak çiçek açan ters laleler, 15 günlük ömürleriyle görsel şölen sunuyor.

Deniz seviyesinden 1800 rakımlı sarp dağda çiçek açan ters laleler birçok fotoğraf sanatçısı ve doğaseverin ilgi odağı oldu.

Ters laleleri görüntüleyebilmek için zorlu tepeyi tırmanan ziyaretçiler, birbirinden güzel kareler kaydetti.

Ters laleleri fotoğraflamak için dağcılar gibi tırmandıklarını belirten , "Çok zorlu bir tırmanış oldu ve yaklaşık 2 saat sürdü.

Ama gerçekten gelip, görmeye değen çiçeklermiş. Bu çiçekler Türkiye'de Muş'ta ve birkaç yerde var. O yüzden endemik bir tür ve sadece yılın 15 günü çiçek açıyor.

Bu çiçeklerin gelip görülmesini tavsiye ederiz. Biz, çok güzel fotoğraflar elde ettik. Renkleri ve duruşları gerçekten çok güzel" diye konuştu.

'ta zorlu ve çetin bir kış mevsimini geride bıraktıklarını anlatan , "Ters lalelerin açmasını dört gözle bekliyorduk. İki saatlik bir dağ tırmanışının ardından ters laleleri fotoğraflayabildik.

Çektiklerimizi fotoğraf arşivimize ekledik. Bu çiçekler gerçekten herkesin gelip, görmesi gereken güzelliklere sahipler" dedi.

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