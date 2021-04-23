Marmara'da tsunami olur mu | Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan dikkat çeken sözler: "Kaçınılmaz"

Depremde yapı öldürmez sadece zemin de öldürür. Bu nedenle alınacak tedbirlerle farkındalıklar oluşturarak depremin zararlarını azaltabiliriz. Afet hazırlıları kapsamında bu yılı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Tekirdağ'da deprem dışında heyelan riski de söz konusudur. Deprem ile birlikte heyelanın da görülmesi ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Marmara depremi ile birlikte denizde tsunami görülmesi de kaçınılmazdır. Deprem ile birlikte kıyıya paralel olarak kıyıyı süpüren akıntı da oluşabilir. Öyle ki 1 metre yüksekliğindeki bir dalga bile 100 metre içeride hasarlar oluşturabilir. Sonuç olarak deprem ile birlikte tsunami tehlikesini de göz önünde bulundurup önlemlerin alınması gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.

Toplantı katılımcıların sorularının yanıtlanması ile sona erdi.

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