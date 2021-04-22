Yıldız Gül'ü vahşice katleden ağabey: Tartıştık olayı net hatırlamıyorum, pişmanım

"OTOBÜSTE YAKALANDIM"

Şüpheli Kemal B.'nin ifadesinin devamında şunları söylediği öğrenildi:

"Ablamla bahsettiğim meseleleri konuşuyorduk, kendinden 20 yaş küçük kişi ile evlenemeyeceğini söylüyordum. Bana 'Ben istediğimi yaparım, kimse bana karışamaz' dedi. 'Allah senin belanı versin' dedim. Ablam Yıldız'a bir tokat attım. O da benim kafama vurdu, bana hakaret etti, ben aşağı giderken kafama bir kez daha vurdu. Sonrasını hatırlamıyorum, kendime geldiğimde ablam olay yerinde yanımda yüzüstü yatar vaziyetteydi, kanın aktığını gördüm. Bıçak elimdeydi, Yakalanmamak için ablamın telefonunu ve cüzdanını yanıma alıp suç aleti bıçak ile birlikte kaçtım.