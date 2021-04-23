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Öldürülüp yakılan Fatma Mavi cinayetinde 2 kişiye dava! İddianamede kan donduran satırlar

'de evinde çıkan yangında yaşamını yitiren 'nin (31) korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Genç kadının bir süredir ilişki yaşadığı tarafından boğulduğu sonra da ateşe verildiği belirlenmişti. Yürütülen soruşturma tamamlandı ve savcılık iddianamesinde çarpıcı detaylara yer verildi. Zanlı Aktürk ve arkadaşı Sarı için "Tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "Mala zarar verme" suçlarından 8'şer aydan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 23.04.2021 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021
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Öldürülüp yakılan Fatma Mavi cinayetinde 2 kişiye dava! İddianamede kan donduran satırlar

İddianamede, şüpheli Ergin Aktürk ve ona yardımcı olan diğer şüpheli Ali İlkay Sarı hakkında "Tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "Mala zarar verme" suçlarından 8'şer aydan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Öldürülüp yakılan Fatma Mavi cinayetinde 2 kişiye dava! İddianamede kan donduran satırlar

İddianamede, Fatma Mavi'nin yanarak ve dumandan boğularak öldüğü, öncesinde de boğazına bası uygulanmış olduğu belirtildi. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'nın düzenlediği iddianamede ticari amaçla usulsüz şekilde yolcu taşımacılığı yapan şüpheli Ergin Aktürk'ün olay tarihinden bir ay önce tanıştığı Fatma Mavi'yi de gideceği yerlere aracıyla götürüp getirdiği ve ikili arasında bu süreçte güvene dayalı bir ilişki oluştuğu belirtildi.

Öldürülüp yakılan Fatma Mavi cinayetinde 2 kişiye dava! İddianamede kan donduran satırlar

Şüpheli Ergin Aktürk ile Fatma Mavi arasında 1 Kasım 2020 günü gece saatlerinden itibaren başlayarak saat 08.47' ye kadar whatsapp isimli uygulama üzerinden münakaşa hâlinde oldukları, Fatma Mavi'nin şüpheliye emanet etmiş olduğu parayı alamayacağına kanaat getirmesiyle anlaşmazlığın daha da arttığı anlatıldı.

Öldürülüp yakılan Fatma Mavi cinayetinde 2 kişiye dava! İddianamede kan donduran satırlar

Şüpheli Ergin Aktürk'ün akşam geleceğini söylemesine rağmen bir yandan da otoparkta çalışırken tanıştığı diğer şüpheli Ali İlkay Sarı ile birlikte akaryakıt istasyonuna gittiği, Sarı'nın buradan bir bidon benzin aldığı, sonrasında birlikte Aktürk'ün evine gittikleri, evden yaya olarak ayrılıp minibüse bindikleri kaydedildi.

Öldürülüp yakılan Fatma Mavi cinayetinde 2 kişiye dava! İddianamede kan donduran satırlar

Aktürk'ün maktulün evine tek başına gittiği saat 08.50 - 09.00 arasında şüpheli Ergin Aktürk'ün maktulü bir süre elleriyle boğduğu, akabinde de evi ateşe verip, evden ayrıldığına iddianamede yer verildi. Maktul Fatma Mavi'nin yanarak ve dumandan boğularak öldüğü öncesinde de boğazına bası uygulanmış olduğu belirtildi.

Öldürülüp yakılan Fatma Mavi cinayetinde 2 kişiye dava! İddianamede kan donduran satırlar

İddianamede, olayın ardından çalışma başlatan Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği ekipleri Mavi'nin en son Ergin Aktürk ile görüştüğünü belirleyerek şüpheli Aktürk'ün emniyetteki ifadesinde maktulü boğarak öldürdüğünü, peşi sıra da Ali İlkay Sarı'ya aldırmış olduğu akaryakıt ile evi yaktığını beyan ettiğine de yer verildi. Ancak, şüphelilerin avukatları eşliğinde savcılıktaki ifadelerinde suçlamayı kabul etmedikleri ve ifadelerinin birbirleriyle çelişkili hâlde olduğu görüldü.

Öldürülüp yakılan Fatma Mavi cinayetinde 2 kişiye dava! İddianamede kan donduran satırlar

Şüpheli Ergin Aktürk' ün yakalanmasının akabinde tabi tutulduğu dış beden muayenesinde sol el, sırtında ve her iki ayak bileğinde yanık bulgularının tespit edildiğinin de belirtildiği iddianamede şüphelinin bu yanıkları bir gün öncesinde çaydanlığın devrilmesinin sonucu meydana geldiği şeklinde açıkladığı anlatıldı.

Öldürülüp yakılan Fatma Mavi cinayetinde 2 kişiye dava! İddianamede kan donduran satırlar

İddianamede savcı, şüpheliler Ergin Aktürk ve Ali İlkay Sarı'nın "Tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 'Mala zarar verme' suçundan 8'şer aydan 6'şar yıl hapis cezasına çarptırılmalarını istedi.

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