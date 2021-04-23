Öldürülüp yakılan Fatma Mavi cinayetinde 2 kişiye dava! İddianamede kan donduran satırlar

İddianamede, olayın ardından çalışma başlatan Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği ekipleri Mavi'nin en son Ergin Aktürk ile görüştüğünü belirleyerek şüpheli Aktürk'ün emniyetteki ifadesinde maktulü boğarak öldürdüğünü, peşi sıra da Ali İlkay Sarı'ya aldırmış olduğu akaryakıt ile evi yaktığını beyan ettiğine de yer verildi. Ancak, şüphelilerin avukatları eşliğinde savcılıktaki ifadelerinde suçlamayı kabul etmedikleri ve ifadelerinin birbirleriyle çelişkili hâlde olduğu görüldü.