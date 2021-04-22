Son dakika: Seyir halindeki kamyonun lastiği bomba gibi patladı
Son dakika haberi... TEM Otoyolu Sakarya geçişinde seyir halinde olan kamyonun lastiği bomba gibi patladı. Trafikte sürücüler korku dolu anlar yaşarken patlama anı bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı.
YAŞAM İHA
Olay, Anadolu TEM Otoyolu Sakarya geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine gitmekte olan kamyonun lastiği belirlenemeyen bir sebepten dolayı bomba gibi patladı. Patlamanın etkisiyle kamyonun lastik parçaları etrafa uçuştu. Yoldan geçen sürücüler patlama sesiyle büyük korku yaşadı.
O ANLAR KAMERADA
Meydana gelen patlama sonrasında toz bulutu oluşurken kamyon sürücüsü aracı yol kenarına çekerek yardım çağırdı. Paniğe sebep olan lastik patlama anı ise bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, kamyonun lastiğinin patlaması, toz bulutunun oluşması, lastik parçalarının etrafa fırlaması yer alıyor.
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