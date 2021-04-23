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Afyonkarahisar’da TIR ile beton mikseri kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

ilçesinde beton mikseri ile TIR'ın kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2 aracın şoförü yaşamını yitirdi. ve 'ün cenazeleri, yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 23.04.2021 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021
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Afyonkarahisar’da TIR ile beton mikseri kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

Kaza, saat 01.00 sıralarında 'a bağlı beldesi girişinde meydana geldi.

yönetimindeki küspe yüklü 42 AHD 469 plakalı TIR ile yönetimindeki 07 GEL 56 plakalı beton mikseri, kafa kafaya çarpıştı.

Kazada araçların şoförleri Pektaş ve Yörük, yaşamını yitirdi.

Olay yerinde çekilen kare

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