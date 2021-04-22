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Son dakika: Marmara Denizi’nde arızalanan tanker Ahırkapı'ya çekildi

Son dakika haberine göre ’nde arızalanan Norveç bayraklı LPG tankeri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce Ahırkapı'ya çekildi. LPG tankerinin boş olduğu öğrenildi.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 22.04.2021 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021
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Son dakika: Marmara Denizi’nde arızalanan tanker Ahırkapı'ya çekildi

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Fas'tan Ukrayna'ya seyir halinde bulunan 199 metrelik Norveç bayraklı CLIPPER VENUS isimli LPG tankerinin henüz belirlenemeyen nedenle makinesinde arıza oluştu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma römorkörü ile Ahırkapı demir bölgesine çekilen LPG tankerinin boş olduğu öğrenildi.

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