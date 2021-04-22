Son dakika: Marmara Denizi’nde arızalanan tanker Ahırkapı'ya çekildi
Son dakika haberine göre Marmara Denizi’nde arızalanan Norveç bayraklı LPG tankeri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce Ahırkapı'ya çekildi. LPG tankerinin boş olduğu öğrenildi.
YAŞAM AA
Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Fas'tan Ukrayna'ya seyir halinde bulunan 199 metrelik Norveç bayraklı CLIPPER VENUS isimli LPG tankerinin henüz belirlenemeyen nedenle makinesinde arıza oluştu.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma römorkörü ile Ahırkapı demir bölgesine çekilen LPG tankerinin boş olduğu öğrenildi.