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Kilis’te traktörün altında kalan Osman Demirkıran feci şekilde can verdi

ilçesinde dün akşam saatlerinde Gündeğer Köyü’nde 79 yaşındaki devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Osman Demirkıran'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 22.04.2021 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021
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Kilis’te traktörün altında kalan Osman Demirkıran feci şekilde can verdi

arazini sürerken kullandığı 79 AZ 471 plakalı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan Demirkıran'ı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

OSMAN DEMİRKIRAN HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Osman Demirkıran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Demirkıran'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

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