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Sürünerek yola çıkıp yardım isteyen Yıldız Gül’ün katili ağabeyi çıktı

üzerinde, önceki akşam saat 19.30 sıralarında seyreden bir ambulanstaki sağlık ekibi, bir kadının sürünerek yola çıkmaya çalıştığını gördü. İsminin Yıldız Gül olduğu öğrenilen ve hayata veda eden kadının katili ağabeyi çıktı.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 21.04.2021 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021
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Sürünerek yola çıkıp yardım isteyen Yıldız Gül’ün katili ağabeyi çıktı

'de 38 yaşındaki Yıldız Gül, otoyol kenarında ağabeyi (43) tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü.

, Sultangazi istikametinde önceki akşam saat 20.00 sıralarında otoyol kenarında kanlar içinde yardım isteyen bir kadını gören sürücüler polise ve ambulansa haber verdi.

Olay yerine ulaşan ekipler, boğazından bıçaklanan kadını hastaneye kaldırdı. Yıldız Gül olduğu belirlenen kadın kurtarılamadı.

Polis, saatlerce hem yeşillik alanda hem de yol kenarında delil aradı. Güvenlik kameraları incelemeye alındı. dedektifleri, kaçan katil zanlısının, genç kadının ağabeyi olduğunu belirledi.

Bursa'ya gitmek üzere 'ndan otobüse binen ağabey Kemal Balkaya, 'nda yakalandı.

Emniyette sorguya alınan katil zanlısı ağabey ilk sorgusunda, cinayeti namus meselesinden dolayı işlediğini iddia etti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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