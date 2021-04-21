Sürünerek yola çıkıp yardım isteyen Yıldız Gül’ün katili ağabeyi çıktı
Esenler Mahmutbey Caddesi üzerinde, önceki akşam saat 19.30 sıralarında seyreden bir ambulanstaki sağlık ekibi, bir kadının sürünerek yola çıkmaya çalıştığını gördü. İsminin Yıldız Gül olduğu öğrenilen ve hayata veda eden kadının katili ağabeyi çıktı.
İstanbul Esenler'de 38 yaşındaki Yıldız Gül, otoyol kenarında ağabeyi Kemal Balkaya (43) tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü.
Mahmutbey Yolu, Sultangazi istikametinde önceki akşam saat 20.00 sıralarında otoyol kenarında kanlar içinde yardım isteyen bir kadını gören sürücüler polise ve ambulansa haber verdi.
Olay yerine ulaşan ekipler, boğazından bıçaklanan kadını hastaneye kaldırdı. Yıldız Gül olduğu belirlenen kadın kurtarılamadı.
Polis, saatlerce hem yeşillik alanda hem de yol kenarında delil aradı. Güvenlik kameraları incelemeye alındı. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, kaçan katil zanlısının, genç kadının ağabeyi olduğunu belirledi.
Bursa'ya gitmek üzere Bayrampaşa Otogarı'ndan otobüse binen ağabey Kemal Balkaya, Ümraniye Dudullu Otogarı'nda yakalandı.
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