Cezaevinden çıktıktan sonra Nurgül Boz’u 44 kez bıçaklayan cani koca hakkında karar verildi
Cezaevinden tahliye edildikten 36 gün sonra çocuğunun annesi Nurgül Boz’u 'aldatılma' bahanesiyle 44 yerinden bıçaklayarak öldüren Ersin Korkmaz (45) 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığın kişiliğini dikkate alarak cezada indirim yapmadı.
Anadolu 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ersin Korkmaz getirildi. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Avukat beyanlarının alınmasının ardından son sözü sorulan sanık Korkmaz "Takdir mahkemenindir" dedi.
MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Mahkeme heyeti, davanın "Canavarca hisle ve eziyet çektirerek ölüme neden olma" suçundan açıldığını ancak suçun "Kasten öldürme" suçu kapsamında kaldığını belirterek, Ersin Korkmaz'ı müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın yargılama sürecinde gözlenen kişiliği ile suçtan sonraki tutum ve davranışlarını dikkate alarak, cezada indirim yapmadı.
DAVANIN GEÇMİŞİ
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Ersin Korkmaz'ın Ümraniye'de 10 Nisan 2020 tarihinde 7 yıldır birlikte yaşadığı Nurgül Boz'u 44 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü anlatılarak, sanığın olaydan 36 gün önce cezaevinden denetimli olarak çıktığı yer aldı.
İddianamede sanığın savunmasının kendisine verilecek cezayı azaltmaya yönelik olduğu ve bu tür beyanlara itibar edilemeyeceği ifade edilerek sanığın "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.