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Son dakika depremler: Balıkesir'de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son depremler

tarafından yapılan resmi açıklamada 'in Sindirgi ilçesinde 4.0 büyüklüğünde meydana geldiği açıklandı. Saat 00.17'de yaşanan depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.04.2021 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021
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Son dakika depremler: Balıkesir'de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son depremler

tarafından yapılan resmi açıklamada 'in Sindirgi ilçesinde 4.0 büyüklüğünde meydana geldiği açıklandı.

Gece yarısı saat 00.17'de meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.

İŞTE DEPREMİN DETAYLARI

Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi BALIKESİR'DE 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

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