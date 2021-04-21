22 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Taksim Camii mahyalar ile süslendi! Kartpostallık görüntüler...

Taksim Camii mahyalar ile süslendi! Kartpostallık görüntüler...

Meydanı'nda 2017'de yapımına başlanan ve Ramazan ayının son cumasında açılması planlanan caminin minarelerine asılan "Hoş Gelsin Şehr-i Ramazan" yazılı mahya yakıldı. Yakılan mahyalar görsel şölen oluşturdu.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 21.04.2021 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021
ABONE OL
Taksim Camii mahyalar ile süslendi! Kartpostallık görüntüler...

'de yapımı devam eden ve açılışına kısa bir süre kalan 'nin minarelerine Ramazan ayının önemini anlatan mahyalar asıldı.

Taksim Camii'ndeki 'Hoş Geldin Şehri Ramazan' mahyası drone ile havadan görüntülendi.



'nda temeli 17 Şubat 2017'de atılan, yaklaşık 2 bin 482 metrekare arsa alanına ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip cami inşaatında sona gelindi.

Açılışına kısa bir süre kalan Taksim Camii'nin minarelerine Ramazan ayının önemini anlatan mahyalar asıldı.

'Hoş geldin Şehr-i Ramazan' yazılı mahyalar görenleri kendine hayran bıraktı.

Akşam drone ile görüntülenen Taksim Camii'ndeki mahyalar ile manzarası kartpostallık görüntüler oluşturdu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA