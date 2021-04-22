23 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sakarya'da feci kaza! 1 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da feci kaza! 1 ölü, 3 yaralı

Sakarya'nın Söğütlü ilçesi D650 karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.04.2021 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021
ABONE OL
Sakarya'da feci kaza! 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, D650 karayolu Söğütlü ilçesi ışıklı kavşakta saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin G. idaresindeki 54 DS 271 plakalı otomobil ile plakası henüz öğrenilemeyen Cevri K. yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada Hüseyin G., Cevri K. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Kadriye K. ve Keziban G. yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sıkışan yaralılardan biri itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu otomobilden çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Yaralılardan Keziban G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA