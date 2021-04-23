Çocuk Bayramı'nda yürekleri yakan haber!

Kazayı görenler durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ilk yapılan incelemelerde küçük kızın hayatını kaybettiğini tespit etti. Rimas Tel Cıbnıy'ın cansız bedeni Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis ekipleri de aracın sürücüsü olduğu iddia edilen bir şüpheliyi gözaltına aldı.