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Konya’da motosikletin çarpıp öldürdüğü anneanne ile torununa acı veda

'da dün saat 18.00 sıralarında merkez ilçesi 'nda motosikletin çarptığı (57) ile torunu (5), gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze töreninde ’ın annesi ile babası kızlarının tabutunun başında fenalık geçirdi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 22.04.2021 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021
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Konya’da motosikletin çarpıp öldürdüğü anneanne ile torununa acı veda

, torunu ile iftar için alışverişinden dönerken yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi.

Bu sırada (25) yönetimindeki 42 AFH 792 plakalı motosiklet, anneanne ile torununa çarptı.

Yaklaşık 10 metre savrulan Peruzet Koçak kaza yerinde torunu Doğru ise kaldırıldığı yakındaki özel hastanede yaşamını yitirdi.

Yaklaşık 200 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü Mehmet Urmamen ise Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

ANNEANNE VE TORUN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Peruzet Koçak ile torunu Ayşe Miray Doğru'nun cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından aileleri tarafından teslim alınarak 'na götürüldü. Cenazede Ayşe Miray'ın anne ve babası ve çifti fenalık geçirdi.

Kızının tabutuna sarılan 'yu oğulları ve teselli etti. Ayakta güçlükle duran Ali Doğru ise kızının tabutunu taşırken bir an olsun bırakmadı. Peruzet Koçak ile torunu Ayşe Miray'ın cenazeleri kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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