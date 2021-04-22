Konya’da motosikletin çarpıp öldürdüğü anneanne ile torununa acı veda

Kızının tabutuna sarılan Derya Doğru'yu oğulları Yaşar ve Selahattin teselli etti. Ayakta güçlükle duran Ali Doğru ise kızının tabutunu taşırken bir an olsun bırakmadı. Peruzet Koçak ile torunu Ayşe Miray'ın cenazeleri kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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