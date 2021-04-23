Eskişehir’de 7 bin nüfuslu 2 mahallede 'koronavirüs' karantinası
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı 7 bin nüfuslu kırsal Çukurhisar Yeni ve Hisar mahalleleri, artan koronavirüs vakalarının ardından İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 10 günlüğüne karantinaya alındı. Yaklaşık 130 kişinin temaslı, 20 kişinin ise pozitif vaka olarak evinde tedavi gördüğü mahallelerde giriş ve çıkışlar, jandarma ekiplerince şerit ile bariyerler çekilerek kapatıldı.
Sağlık Bakanlığı'nın vaka oranı haritasında 100 binde 605,85 vaka oranıyla 'yüksek riskli' iller arasında yer alan Eskişehir'in kırsal Çukurhisar Yeni ve Hisar mahallelerinde, artan koronavirüs vakalarının ardından karantina uygulaması başlatıldı.
Tepebaşı Kaymakamı Ahmet Önal başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, aldığı kararda koronavirüs vakalarında bireysel izolasyonun yeterli olmayacağına dikkat çekerek, 2 mahalledeki karantinanın 10 gün süreceğini açıkladı. Kararda, "Tarım ve hayvancılıkla uğraşanların HES kodu kullanarak faaliyetlerine sürdürmesine, 2 mahalledeki manav, eczane ve zaruri ihtiyaçların bulunduğu iş yerleri haricinde kontrollü denetim sürecinde kapatılmasına, her türlü toplu etkinliklerin yasaklanmasına, zaruri ihtiyaçlar dışında meskenler arasında gidip gelmelerin en asgari seviyeye indirilmesi kararı alındı" denildi.
JANDARMA BARİYER VE ŞERİTLER İLE KAPATTI
Karantina kararının ardından Çukurhisar Yeni ve Hisar mahallelerine giriş ve çıkışlar, jandarma ekiplerince şerit ve bariyerler çekilerek kapatıldı. Mahalle girişlerinde uygulama noktası kuran jandarma ekipleri, tarımla uğraşanlara ise HES kodlarında temaslı olmadığını belirledikten sonra geçiş izni veriyor.
MUHTAR AY: 10 GÜN KARANTİNADAYIZ
Çukurhisar Yeni Mahalle'nin muhtarı Fatih Ay, karantinadaki 2 mahallede yaklaşık 7 bin kişinin yaşadığını belirterek, "Kaymakamımız başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca mahallemizdeki vaka artışı sebebi ile mahallemiz 10 gün süreyle kısmi karantinaya alınmıştır. Mahallemize giriş çıkışlar jandarma kontrolü altında yapılacaktır. HES kodu ve çalışma belgesi sorulacaktır. Bunun dışında çıkışlar yasaklanmıştır. En yakın zamanda inşallah sağlığımıza kavuşmayı bekliyoruz. Şu anda hastanede yatan hastamız yok, o kadar ağır vakamız yok. Fakat mahalle genelinde bir artış olması sebebi ile sayın kaymakamımız bu kararı almıştır. 10 gün boyunca giriş- çıkışlar yasaklanmıştır. Mahallemizde bulaştırılabilecek bir toplantı olmadı ama mahallemiz Eskişehir'e çok yakın ve gidiş gelişler de çok fazla. Çalışanlar genellikle Eskişehir'de olduğundan bu şekilde temaslılarımız var" dedi.
Karantinaya alınan 2 mahallede yaklaşık 130 kişinin temaslı, 20 kişinin ise pozitif vaka olarak tespit edilerek, evlerinde tedavi gördüğü öğrenildi. Ayrıca karantina sürecinde tüm ihtiyaçların da Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanacağı belirtildi.
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