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Etiler'deki ünlü restoranda yangın paniği! Çok sayıda ekip sevk edildi

Ünlü et restoranı 'in şubesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin çalışmaları sonucu kısa sürede söndürülürken, dış cephedeki malzeme de yeni bir parlama ihtimaline karşın söküldü.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 22.04.2021 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021
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Etiler'deki ünlü restoranda yangın paniği! Çok sayıda ekip sevk edildi

Yangın, saat 14.10 sıralarında ünlü et restoranı 'in 'de bulunan şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoranın dış cephesinde süren çalışma esnasında izolasyon malzemesi alev aldı.

Bunun üzerine restoran çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarı alan itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti.

Yangın ekiplerin çalışmaları sonucu kısa sürede söndürülürken, dış cephedeki malzeme de yeni bir parlama ihtimaline karşın söküldü.

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