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İstanbul'da iş adamı Cüneyt Yılmaz 14 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti

’de iş insanı , 14 yaşındaki kızı ’ı boğarak öldürdükten sonra silahla intihar etti. Psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Cüneyt Yılmaz’ın geride eşini suçladığı 6 sayfalık mektup bıraktığı belirtildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.04.2021 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021
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İstanbul'da iş adamı Cüneyt Yılmaz 14 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti

İş insanı , öğretmen eşi ve kızı ile birlikte 'deki evlerinde yaşıyordu. Önceki gün, Serap Yılmaz alışveriş için dışarı çıkmıştı. Eve döndüğünde, korkunç manzarayla karşılaştı. Eşi başından vurulmuş halde yerde yatarken, kızı da yanında yerdeydi. Cüneyt Yılmaz'ın yanında bir de tabanca vardı. İkisi de nefes almıyordu.

EŞİNE MEKTUP BIRAKTI

Hürriyet'in haberine göre; Serap Yılmaz, hemen polis ve sağlık ekiplerini aradı. Eve gelen ekipler, Cüneyt Yılmaz ve kızı Zeynep Yılmaz'ın hayatlarını kaybettiklerini belirledi. Cüneyt Yılmaz'ın kızını boğarak öldürdükten sonra intihar ettiği değerlendirildi.

Polis evde yaptığı aramada, masa üzerinde 6 sayfalık bir mektup buldu. Cüneyt Yılmaz'ın mektupta kendisini aldattığını öne sürdüğü eşinin yaşanan olaydan sorumlu olduğunu yazdığı öğrenildi.

BABA KIZ TOPRAĞA VERİLDİ

Baba ve kızın cesedi, 'na gönderildi. Polisin ifadesini aldığı Serap Yılmaz, eşinin 5 yıldır psikolojik tedavi gördüğünü, sürekli kıskançlık krizine girdiğini, bu nedenle aralarında tartışmalar yaşandığını söyledi.

Esnaf Odaları Başkanı 'ın oğlu olan Cüneyt Yılmaz ve kızının cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak kılınan cenaze namazlarının ardından 'de toprağa verildi.

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