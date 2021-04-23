İstanbul'da iş adamı Cüneyt Yılmaz 14 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti

İş insanı Cüneyt Yılmaz, öğretmen eşi Serap Yılmaz ve kızı Zeynep Yılmaz ile birlikte Bahçeşehir'deki evlerinde yaşıyordu. Önceki gün, Serap Yılmaz alışveriş için dışarı çıkmıştı. Eve döndüğünde, korkunç manzarayla karşılaştı. Eşi başından vurulmuş halde yerde yatarken, kızı da yanında yerdeydi. Cüneyt Yılmaz'ın yanında bir de tabanca vardı. İkisi de nefes almıyordu.