Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Sağanak yağış geliyor! İstanbul Ankara İzmir hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafınjdan yapılan paylaşımda hava sıcaklıklarının güney, iç ve doğu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği ifade edilirken, 5 günlük hava durumunda cumartesi günü itibariyle ülkenin batı kesiminde sağanak yağış beklendiği görüldü. Peki bu hafta hava durumu nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sosyal medya paylaşımından bu hafta havanın hava durumu hakkında değerlendirmelere yer verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda "Hava sıcaklıklarının ülkemizin güney, iç ve doğu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
PERŞEMBE
CUMA
CUMARTESİ
PAZAR
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