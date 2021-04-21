Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Sağanak yağış geliyor! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda "Hava sıcaklıklarının ülkemizin güney, iç ve doğu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.