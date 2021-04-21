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Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Sağanak yağış geliyor! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

tarafınjdan yapılan paylaşımda hava sıcaklıklarının güney, iç ve doğu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği ifade edilirken, 5 günlük hava durumunda cumartesi günü itibariyle ülkenin batı kesiminde sağanak yağış beklendiği görüldü. Peki bu hafta nasıl olacak? hava durumu...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.04.2021 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021
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Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Sağanak yağış geliyor! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

tarafından yapılan sosyal medya paylaşımından bu hafta havanın hakkında değerlendirmelere yer verildi.

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda "Hava sıcaklıklarının ülkemizin güney, iç ve doğu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

PAZAR

PAZARTESİ

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