Türk bayrağına çirkin saldırı! Polis çalışma başlattı
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir iş yerinde asılı olan Türk bayrağı, sokaktan geçen bir kişi tarafından asılı bulunduğu yerden söküldü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Öte yandan polis bayrağı eliyle sökerek alan kişiyi arama çalışması başlattı.
YAŞAM İHA
Olay geçtiğimiz günlerde Alacamescit Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, market işletmesinin pencere kısmında asılı olan Türk bayrağı, kimliği belirsiz kişi tarafından asılı durduğu yerden söküldü. O anlar iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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