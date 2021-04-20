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Türk bayrağına çirkin saldırı! Polis çalışma başlattı

’ın ilçesinde bir iş yerinde asılı olan Türk bayrağı, sokaktan geçen bir kişi tarafından asılı bulunduğu yerden söküldü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Öte yandan polis bayrağı eliyle sökerek alan kişiyi arama çalışması başlattı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 20.04.2021 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021
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Türk bayrağına çirkin saldırı! Polis çalışma başlattı

Olay geçtiğimiz günlerde Alacamescit Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, market işletmesinin pencere kısmında asılı olan Türk bayrağı, kimliği belirsiz kişi tarafından asılı durduğu yerden söküldü. O anlar iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde cep telefonu ile konuşarak gelen bir kişi gördüğü Türk bayrağını sökerek yoluna devam ediyor. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler tepki çekerken, polis bayrağı eliyle sökerek alan kişiyi arama çalışması başlattı.

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