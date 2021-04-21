İstanbul'da 4 operasyon! 78 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 09 Mart ile 20 Nisan tarihleri arasında Bağcılar, Şişli, Esenyurt ve Zeytinburnu'nda 4 ayrı operasyon düzenlendi. Adreslere yapılan baskınlarda, 7 kilo 700 gram kokain, 33 kilogram skunk, 5 kilogram eroin, 30 kilogram metamfetamin, 2 kilo 400 gram esrar olmak üzere toplamda 78 kilo 100 gram uyuşturucu madde, 3 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 10 fişek, Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 40 bin 355 lira ve 100 dolar para ele geçirildi. Adreslerde bulunan 8 kişi gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol hükümleriyle serbest kalırken, 7'şüphelinin tutuklandığı öğrenildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde ve paralar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.