21 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Günlerdir haber alınamıyordu! Ölü bulundu

Günlerdir haber alınamıyordu! Ölü bulundu

Son dakika haberine göre; ’in ilçesinde yalnız yaşadığı ve bir süredir kendisinden haber alınamadığı ileri sürülen yaşlı adam çocukları tarafından evinde ölü bulundu. Şüpheli ölüm üzerine polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.04.2021
ABONE OL
Günlerdir haber alınamıyordu! Ölü bulundu

Olay, gece saatlerinde Mahallesi 2124 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir babalarından haber alamayan ve evde yalnız yaşayan Kemal Hacıhasanoğlu'nun (78) hayatından endişe eden çocukları babalarının evine geldi.

Kapıyı açıp içeri giren çocukları babalarını yerde hareketsiz halde buldu. Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde yaşlı adamın yaşamını yitirdiği tespit edildi.


Öte yandan, Olay Yeri inceleme ekipleri ikamet içerisinde çalışmalar yaparken, savcının incelemesinin ardından Hacıhasanoğlu'nun cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlemesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA