21 Nisan hava durumu! Meteorolojiden son dakika hava durumu açıklaması! Yola çıkacaklar dikkat sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ordu ve Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatılı, zamanla iç ve batı kesimlerde batı ve kuzeybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatılı yönlerden fırtına ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.