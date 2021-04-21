Adana’da kafasından yaralanan Medine'nin tabancayla oynarken kendisini vurduğu ortaya çıktı
Adana'da, dün saat 14.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi’ndeki 2 katlı evin en üst katında dün başından tabancayla vurulan 8 yaşındaki Medine Güçlü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Medine'nin babasına ait ruhsatsız tabancayla oynadığı sırada, kazara kendisini vurduğu ortaya çıktı.
YAŞAM DHA
Mutfakta oturduğu sırada silah sesi duyan Refika Güçlü, salona koştu. Güçlü, kızı Medine'yi kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu.
Refika Güçlü'nün yardım istediği komşuları, Medine'yi otomobille Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Tedaviye alınan Medine'nin, başından tabancayla vurulduğu belirlendi.
KURTARILAMADI
Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Medine Güçlü, burada ameliyat edildi. Ancak Medine, bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
TABANCAYLA OYNARKEN KENDİSİNİ VURMUŞ
Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede tabanca, boş kovan ve mermi çekirdeği bulundu.
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