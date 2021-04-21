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Adana’da kafasından yaralanan Medine'nin tabancayla oynarken kendisini vurduğu ortaya çıktı

'da, dün saat 14.00 sıralarında merkez ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi’ndeki 2 katlı evin en üst katında dün başından tabancayla vurulan 8 yaşındaki Medine Güçlü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Medine'nin babasına ait ruhsatsız tabancayla oynadığı sırada, kazara kendisini vurduğu ortaya çıktı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 21.04.2021 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021
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Adana’da kafasından yaralanan Medine'nin tabancayla oynarken kendisini vurduğu ortaya çıktı

Mutfakta oturduğu sırada silah sesi duyan , salona koştu. Güçlü, kızı Medine'yi kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu.

Refika Güçlü'nün yardım istediği komşuları, Medine'yi otomobille Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Tedaviye alınan Medine'nin, başından tabancayla vurulduğu belirlendi.

KURTARILAMADI

Ambulansla Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Medine Güçlü, burada ameliyat edildi. Ancak Medine, bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

TABANCAYLA OYNARKEN KENDİSİNİ VURMUŞ

Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede tabanca, boş kovan ve mermi çekirdeği bulundu.

Yapılan araştırmada Medine Güçlü'nün babasına ait ruhsatsız tabancayla oynarken, kazara kendisini vurduğu saptandı.

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