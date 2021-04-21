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Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

'nin ilçesinde, yasa dışı yollarla ’a çıkış yapmak isterken yakalanan eski personeli 4 FETÖ şüphelisi, tutuklandı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 21.04.2021
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Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne ve Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 4 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı.

Şüphelilerin 'FETÖ'ye üye olmak' suçundan dosyaları bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığı eski personeli yüzbaşı M.G. ile astsubaylar B.K., K.K. ve A.U. oldukları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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