Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne ve Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 4 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı.

Şüphelilerin 'FETÖ'ye üye olmak' suçundan dosyaları bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığı eski personeli yüzbaşı M.G. ile astsubaylar B.K., K.K. ve A.U. oldukları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.