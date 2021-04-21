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İstanbul’da yaşlı kadına bakıcı şiddeti! Terlik silah sayıldı

Kadıköy'de bakıcılık yaptığı F.K. isimli yaşlı kadına sözlü ve fiziki saldırılarda bulunan Özbekistan uyruklu şüpheli ., ifadesinde olay günü alkollü olduğunu, yaşlı kadınla şakalaştığını ve pişman olduğunu söylemişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özbekistanlı bakıcı hakkında 'Hakaret' ve 'Yaralama' suçlarından 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. İddianamede bakıcının şiddette kullandığı terlik silah sayıldı.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 21.04.2021 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021
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İstanbul’da yaşlı kadına bakıcı şiddeti! Terlik silah sayıldı

Özbekistan uyruklu olduğu iddia edilen kadın bakıcı ., birlikte yaşadığı yaşlı kadına fiziksel şiddet uygulayarak, cinsel içerikli sözlü tacizlerde bulunmuştu. Bakıcının bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntülerde, yabancı uyruklu bakıcının yaşlı kadına cinsel içerikli sözlü tacizde bulunduğu görülmüştü.

TERLİK SİLAHTAN SAYILDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Anadolu Başsavcılığı Özbekistan uyruklu bakıcı hakkında 'Hakaret' ve 'Yaralama' suçlarından 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. Düzenlenen iddianamede şüpheli kadının yaşlı olan müştekinin evinde çalıştığı, saldırıda kullanılan ve silahtan sayılan terliği fırlatarak müştekiyi yaraladığı aktarıldı.

KÜFÜR EDİP HAKARETLERDE BULUNMUŞ

Aynı zamanda iddianamede şüpheli bakıcının yaşlı kadına küfürler ederek hakarette bulunduğu da bildirildi. İddianamede müştekinin beyanları ve görüntü kayıtları da ele alındığında şüphelinin üzerine atılı suçları işlediği anlaşıldığından cezalandırılması talep edildi.

3 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Hakkında 'Hakeret' ve 'Yaralama' suçlarından 3 yıl 6 aya kadar hapis ceza istemiyle iddianame düzenlenen Özbekistan uyruklu bakıcı Rano R.'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde 'nde başlanacak.

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