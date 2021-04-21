İstanbul’da yaşlı kadına bakıcı şiddeti! Terlik silah sayıldı

TERLİK SİLAHTAN SAYILDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu Başsavcılığı Özbekistan uyruklu bakıcı hakkında 'Hakaret' ve 'Yaralama' suçlarından 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. Düzenlenen iddianamede şüpheli kadının yaşlı olan müştekinin evinde çalıştığı, saldırıda kullanılan ve silahtan sayılan terliği fırlatarak müştekiyi yaraladığı aktarıldı.