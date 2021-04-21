Muğla Datça'da korkutan deprem | (2021 AFAD son depremler) | SON DAKİKA DEPREM HABERİ...
SON DAKİKA DEPREM HABERİ: Ege Denizi açıklarında Muğla’nın Datça ilçesinde hissedilen 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD açıklamasına göre; deprem saat 21:04’te oluştu. Depremin derinliği 7.20 km olarak ölçüldü.
SON DAKİKA DEPREM | Ege Denizi açıklarında Muğla'nın Datça ilçesinde hissedilen 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
AFAD açıklamasına göre; deprem saat 21:04'te oluştu.
Depremin derinliği 7.20 km olarak ölçüldü.
2021 AFAD SON DEPREMLER TABLOSU
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