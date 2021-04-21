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Muğla Datça'da korkutan deprem | (2021 AFAD son depremler) | SON DAKİKA DEPREM HABERİ...

DEPREM HABERİ: açıklarında Muğla’nın ilçesinde hissedilen 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. açıklamasına göre; deprem saat 21:04’te oluştu. Depremin derinliği 7.20 km olarak ölçüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.04.2021 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021
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Muğla Datça'da korkutan deprem | 2021 AFAD son depremler | SON DAKİKA DEPREM HABERİ...

SON DAKİKA DEPREM | açıklarında Muğla'nın ilçesinde hissedilen 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

açıklamasına göre; deprem saat 21:04'te oluştu.

Depremin derinliği 7.20 km olarak ölçüldü.

2021 AFAD SON DEPREMLER TABLOSU

2021 AFAD SON DEPREMLER TABLOSU

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