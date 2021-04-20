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Ardahan'da bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı

'ın köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kararı alındı. Jandarma ekiplerince köye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 20.04.2021
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Ardahan'da bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı

İl Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Taşlıdere köyünde, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla 10 gün karantina uygulanmasına karar verdi.

Jandarma ekiplerince köye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

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