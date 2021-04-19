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Yunanistan ölüme terk etti! 59 göçmen İzmir'de kurtarıldı

Son dakika haberi... 'in ilçesi açıklarında, unsurlarınca kara sularına geri itilen 59  kaçak göçmen, ekipleri tarafından kurtarıldı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 19.04.2021
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Yunanistan ölüme terk etti! 59 göçmen İzmir'de kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 16 Nisan saat 15.50 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında 2 can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 59 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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