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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarısı! Kuvvetli fırtına geliyor! İşte beş günlük hava durumu

tarafından yapılan açıklamada "Hava sıcaklıklarının ülkemizin güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." denildi. Ayrıca doğu bölgesindeki çok sayıda il için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı. Peki bu hafta nasıl olacak? hava durumu...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.04.2021 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarısı! Kuvvetli fırtına geliyor! İşte beş günlük hava durumu

tarafından yapılan uyarı açıklamasında "Hava sıcaklıklarının ülkemizin güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

KUVVETLİ FIRTINA GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada doğu bölgesindeki çok sayıda ilde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği duyuruldu. Vatandaşlar ağaç düşmesi, çatı uçması vb. olaylar konusunda vatandaşları uyardı.

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