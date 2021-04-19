Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarısı! Kuvvetli fırtına geliyor! İşte beş günlük hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı açıklamasında "Hava sıcaklıklarının ülkemizin güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.