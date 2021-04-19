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Doktoru 7 yıl boyunca 1570 farklı numaradan arayarak taciz etti!

Doktoru 7 yıl süreyle taciz etti! 'te, görev yapan doktor 'i 7 yılda 1570 farklı numaradan arayarak tehdit ve taciz ettiği iddiasıyla yargılanan Cebrail Can K.'nin yargılanmasına devam edildi. Mahkemenin beklediği ’ndan gelen raporda sanığın akli melekelerinin yerinde olduğu belirtildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.04.2021
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Doktoru 7 yıl boyunca 1570 farklı numaradan arayarak taciz etti!

Aslen Malatyalı olan , 19 yaşındayken üniversiteye hazırlık için gittiği dershanede Cebrail Can Kalaycı ile tanıştı. Platonik aşk yaşayan Cebrail Can Kalaycı, taciz ettiği Demirel'i, üniversiteyi kazanmasının ardından yerleştiği 'da da taciz etmeye devam etti.

Hacer Demirel'in üniversiteyi bitirip, 'nde göreve başlamasının ardından Cebrail Can Kalaycı, okulu bırakarak peşinden 'e geldiği genç doktoru taciz etmeyi sürdürdü.

Hakkında 2 dava açılan ve 7 kez uzaklaştırma kararı verilen Cebrail Can Kalaycı, tacizlerine devam edince Hacer Demirel, geçen yıl ağustos ayında yeniden polise başvurdu.

Şikayet üzerine gözaltına alınan ve hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Cebrail Can Kalaycı, 'ya gönderildi. Cebrail Can Kalaycı'nın burada yapılan kontrolde akıl sağlığının yerinde olmadığı yönünde rapor verildi. Ancak taciz mağduru doktorun avukatları sanığın akli dengesinin yerinde olduğunu belirterek yeniden rapor alınmasını istedi. Bunun üzerine geçen duruşmada İstanbul 'ndan rapor alınması istendi.



AKLİ MELEKELERİ YERİNDE

Sanık Cebrail Can Kalaycı'nın 20,5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davanın 3'üncü duruşması bugün Kilis 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 'ndan gelen raporun okunduğu, mağdur ve sanığın katılmadığı duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

Duruşma çıkışı gazetecilere konuşan doktor Hacer Demirel'in avukatı İslim Argıllı Suvat, "Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda sanık Cebrail Can Kalaycı'nın aklı melekelerinin yerinde olduğu, gerçekleştirmiş olduğu eylemlerin anlam ve sonuçlarını idrak edebilir mahiyette bir mental düzeye sahip olduğu görüldü. Bu rapor ile sanığın bilinçli olarak suçu işlediği de ortaya çıkmış oldu" dedi.

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