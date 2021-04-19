Yıkılan binanın yanında yaşayanlar isyan etti: Her darbe ile depremi yaşıyoruz!

Ekipler, cuma günü başlattıkları yıkım işini hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında da sürdürdü. Binanın enkazındaki beton ile inşaat demirlerinin birbirinden ayrılabilmesi için de beton bloklar cadde üzerine konularak, kepçe ile parçalandı.