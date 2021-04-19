19 Nisan 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Yıkılan binanın yanında yaşayanlar isyan etti: Her darbe ile depremi yaşıyoruz!

Yıkılan binanın yanında yaşayanlar isyan etti: Her darbe ile depremi yaşıyoruz!

'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binanın harfiyatındaki demirin kepçeyle betondan ayrıştırılması sırasında yan apartmanda oturanlar, 'sallanıyoruz' diyerek, dışarı çıktı. Sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinde oturamadıklarını söyleyen apartman sakinleri, her kepçe darbesi ile sallandıklarını ve deprem korkusu yaşadıklarını söylediler.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 19.04.2021
ABONE OL
Yıkılan binanın yanında yaşayanlar isyan etti: Her darbe ile depremi yaşıyoruz!

Avcılarda'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binanın harfiyatındaki demirin kepçeyle betondan ayrıştırılması sırasında yan apartmanda oturanlar, 'sallanıyoruz' diyerek, dışarı çıktı. Sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinde oturamadıklarını söyleyen apartman sakinleri, belediyeye şikayetçi oldu.

Yıkılan binanın yanında yaşayanlar isyan etti: Her darbe ile depremi yaşıyoruz!

Merkez Mahallesi Çiğdem Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı eski bir binanın, kentsel dönüşüm kapsamında yeniden yapılmak üzere yıkıldı.

Yıkılan binanın yanında yaşayanlar isyan etti: Her darbe ile depremi yaşıyoruz!

Ekipler, cuma günü başlattıkları yıkım işini hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında da sürdürdü. Binanın enkazındaki beton ile inşaat demirlerinin birbirinden ayrılabilmesi için de beton bloklar cadde üzerine konularak, kepçe ile parçalandı.

Yıkılan binanın yanında yaşayanlar isyan etti: Her darbe ile depremi yaşıyoruz!

Gün boyu süren çalışmalar kapsamında kırılan betonlardan ayrıştırılan demirler, konteynere yüklemek için kepçe darbeleri ile ezildi.

Yıkılan binanın yanında yaşayanlar isyan etti: Her darbe ile depremi yaşıyoruz!

Ancak yıkılan binanın yanında olan 4 katlı apartmanda yaşayanlar her kepçe darbesi ile sallandıklarını ve deprem korkusu yaşadıklarını söylediler.

Yıkılan binanın yanında yaşayanlar isyan etti: Her darbe ile depremi yaşıyoruz!

Sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinde oturamadıklarını savunan apartman sakinlerinden Semra Eyüpoğlu'nın şikayeti üzerine gelen Avcılar Belediyesi zabıta ekipleri, yıkım işini yapan firmanın belgelerini inceledi.

Yıkılan binanın yanında yaşayanlar isyan etti: Her darbe ile depremi yaşıyoruz!

Firma görevliler de betonu demirden ayırabilmek için kepçeyle parçalama ve demirleri ezme yöntemini kullanmak zorunda olduklarını, yan binada oturanların zeminden kaynaklı sorunlar nedeniyle rahatsız olmuş olabileceklerini savundu. Zabıta memurları da şikayetçilere, İmar Müdürlüğü'nden uzman çağrılabileceklerini söyledi.

Yıkılan binanın yanında yaşayanlar isyan etti: Her darbe ile depremi yaşıyoruz!

Öte yandan yaşanan tartışma sırasında toplanan vatandaşlardan bazıları, iş makinelerinin üzerinde '25 metreden fazla yaklaşmayın' uyarısı bulunmasına rağmen yayaların yanından geçmelerinin engellenmediğini, yeterli güvenlik önlemi almadan çalıştırıldıklarını öne sürdü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA